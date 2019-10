Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY Futures Märkten am Donnerstag um 3,1K Kontrakte gestiegen ist, um die schwankende Performance auszubauen. Das Volumen konnte seinen vorherigen Rückgang umkehren, da es um 60,5K Kontrakte gestiegen ist. USD/JPY Ziel ist Mitte der 108,00 Der USD/JPY baute am Donnerstag seine positive ...

