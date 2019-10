Die WirtschaftsWoche hat sich unter deutschen Volkswirten umgehört, wer 2019 ihrer Meinung nach die höchste Auszeichnung für Ökonomen bekommen sollte. Der Überblick.

Carl Christian von Weizsäcker (Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern) plädiert für den Ungarn János Kornai (Central European University). Begründung: "Es gibt kein amerikanisches Monopol auf den Nobelpreis. Janos Kornai hat die beste politökonomische Analyse des autoritären Sozialismus erstellt und dieses System in seinem Heimatstaat Ungarn durchlitten. Trotz mannigfaltiger Unterbrechungen verfasste er in zehnjähriger Arbeit eine Gesamtdarstellung des befehlswirtschaftlichen Systems. Das Thema ist höchst relevant, wenn man zum Beispiel an den Systemwettbewerb zwischen dem demokratischen Westen und China denkt."

Stefan Kooths (Konjunkturchef des Instituts für Weltwirtschaft) plädiert für Israel Kirzner (New York University). Begründung: "Kirzner hat in der Industrie- und Wettbewerbsökonomik den Fokus von statischen Marktergebnissen auf dynamische Marktprozesse gelenkt. Das lässt vermeintliche Marktdefekte, wie sie sich aus dem Idealbild der vollständigen Konkurrenz ergeben, in neuem Licht erscheinen. Gewinne sind ...

