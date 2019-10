Nachdem Wirecard CEO Markus Braun bereits Mitte September neue Wachstumsprognosen für 2025 angekündigt hatte, wurde der Kapitalmarkttag sehnlichst erwartet. Doch nicht allen gefiel, was die Vorstände des FinTechs dort verkündeten. So verschieden die Meinungen über die Entwicklung waren, so verschieden waren auch die Analysen der bekannten Experten über die künftige Entwicklung des Unternehmens. Goldman Sachs Und dann auch das noch. Der Langzeitbulle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...