Wien (www.anleihencheck.de) - In einer Pressemitteilung von dieser Woche Montag gab der spanische Glücksspielkonzern Codere S.A. (Codere) bekannt, im Zuge interner Kontrollen Inkonsistenzen beim Finanzreporting in einigen ihrer lateinamerikanischen Gesellschaften für das laufende Jahr (bis Juni 2019) festgestellt zu haben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...