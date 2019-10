Wenige Worte im Handelsstreit zwischen den USA und China reichen aus, um den Aktienmarkt deutlich nach oben zu treiben.

Vage Hoffnungen auf ein versöhnliches Ende im Handelsstreit reichen aus, dass der Dax locker die Hürde von 12.200 Punkten überwindet. Zur Eröffnung steigt der Leitindex 0,9 Prozent auf 12.277 Punkte. Den gestrigen Handelstag beendete der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 12.164 Punkten.

Denn US-Präsident Donald Trump hat sich positiv über den Verlauf der neuen Handelsgespräche zwischen den USA und China geäußert. Die Verhandlungen liefen "wirklich gut", sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) in Washington. Konkreter wurde er nicht, Trump verwies aber erneut auf sein geplantes Treffen mit dem chinesischen Delegationsleiter, Vizepremier Liu He, am Freitag im Weißen Haus.

Es sieht nach Meinungen Analysten aus, als könne ein "Mini-Deal" abgeschlossen werden. Dieser soll, wie gestern bereits angedeutet, im Wesentlichen einen Währungspakt beinhalten, der Peking dazu verpflichtet, von einer wettbewerbsbedingten Abwertung abzusehen.

"Mir ist ehrlicherweise schleierhaft, warum oder wie dies als Erfolg gewertet werden kann", meint Commerzbank-Devisenanalyst Thu Lan Nguyen, Offenbar verhindere ein solches Teil-Abkommen - so inhaltslos es nach Ansicht von Nguyen auch sein mag - eine weitere Runde von Zollerhöhungen. Das wiederum dürfte die Rezessionsängste an den Märkten zurückzudrängen.

Zudem besteht wieder eine vage Hoffnung auf einen Brexit-Deal. Irland und Großbritannien haben "konstruktive Gespräche" geführt. Ein Vokabular, das man zuletzt selten gehört hat. Bekanntermaßen stirbt die Hoffnung zuletzt.

Doch allein diese Hoffnung hat gestern einen Ausverkauf britischer Anleihen ausgelöst. Die Rendite der zehnjährigen Titel stieg am Donnerstag um mehr als zwölf Basispunkte auf ein Zwei-Wochen-Hoch von 0,595 Prozent. Das war der größte Anstieg seit fast vier Jahren. Am heutigen Freitag beruhigt sich der Markt wieder, die Rendite liegt bei 0,577 Prozent.

Es gilt: Sowohl beim Handelsstreit als auch beim Brexit kann sich die Stimmung innerhalb kurzer Zeit drehen. Das dürfte auch den Aktienkursen wieder eine neue Richtung geben.

Medienberichte über eine Explosion auf einem iranischen Öltanker machen Rohstoff-Anleger nervös. ...

