Bielefeld (ots) - Schon Vorfreude auf Lebkuchen und gebrannte Mandeln? Auf Weihnachtsausflüge mit der Clique? Auf den lockeren Feierabend mit Kollegen am Glühweinstand? Die Weihnachtsmarkt-Saison naht und einer der größten Märkte in Nordrhein-Westfalen startet am 25. November 2019 in Bielefeld. Quer durch die Innenstadt zieht sich die leuchtende Weihnachtsmeile mit mehr als 120 dekorierten Häuschen. Das Zentrum der Region Ostwestfalen-Lippe hat dazu eine neue Attraktion: Erstmals wird zum Weihnachtsmarkt in der Altstadt eine Eisbahn aufgebaut.



Auf dem Klosterplatz wird eine Eisfläche für Schlittschuhläufer sowie eine Curlingbahn zum Eisstockschießen entstehen. Das gab's in Bielefeld noch nie. Schlittschuhe können mitgebracht oder vor Ort ausgeliehen werden. Wer eine Pause braucht oder einfach nur die Stimmung auf dem Klosterplatz genießen möchte, der findet dort auch gastronomische Angebote. Außerdem können dort Weihnachtsfeiern organisiert werden.



Die Eisbahn öffnet bereits am 22. November (17 Uhr) für ein "Pre-Opening". An Totensonntag, 24. November, bleibt die Bahn geschlossen. Am 25. November eröffnet dann der gesamte Markt, der sich von der Shoppingmeile rund um die Bahnhofstraße bis zum Alten Markt erstreckt.



Jeder Platz hat seinen Charakter



Besucher werden merken: Jeder Platz in der City präsentiert sich mit seinem eigenen Charakter. Der Alte Markt, Bielefelds gute Stube, wird in diesem Jahr völlig umgestaltet und erhält neue Weihnachtshütten samt Licht-Schmuck. Auf dem Altstädter Kirchplatz lädt das rustikale "Haus vom Nikolaus" mit Schneekanone, Steaks vom Buchenholzgrill und Feuerzangenbowle ein. Selbst wenn der ostwestfälische Winter mal partout keinen Schnee hervorzaubern will, fallen dort weiße (Seifen-)Flocken.



Der von Bielefeld Marketing organisierte Weihnachtsmarkt läuft vom 25. November bis zum 30. Dezember und macht vom 24. bis 26. Dezember eine Pause. Geöffnet ist täglich von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr.



Tipps für die Anreise



Am einfachsten reisen Besucher mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Der Hauptbahnhof liegt nur fünf Minuten vom Weihnachtsmarkt entfernt. Die StadtBahn bringt fix zwischen den Stationen an den jeweiligen Enden des Marktes, Hauptbahnhof und Rathaus, hin und her.



Und wer aufs Auto bei der Anfahrt nicht verzichten will, für den stehen rund 9.000 Parkplätze in der Innenstadt zur Verfügung. Ein Parkleitsystem lotst ortsfremde Gäste zum nächsten freien Parkplatz.



Infos zum Bielefelder Weihnachstmarkt: www.bielefeld.jetzt/weihnachtsmarkt



