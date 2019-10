Gewachsene Zuversicht im US-chinesischen Handelskonflikt und ein Kurssprung bei SAP haben dem Dax am Freitag weiteren Rückenwind gebracht. In der ersten Handelsstunde rückte der Leitindex um fast 1 Prozent auf 12 282,86 Punkte vor. Er schaffte es so wieder über die Marke von 12 200 Punkten. Letztmals hatte er dort zum Monatswechsel gestanden.

Anklang fanden bei den Investoren positive Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump zum Verlauf der Handelsgespräche mit China. Die Verhandlungen liefen "wirklich gut", sagte er. "Aktuell sieht es ganz danach aus, als könne ein 'Mini-Deal' abgeschlossen werden", sagte Expertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Sie stellt zwar den Charakter eines echten Erfolgs in Frage. "Was zählt, ist, dass ein solches Teil-Abkommen eine weitere Runde von Zollerhöhungen verhindern dürfte", so die Expertin.

Börsenexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sieht "Optimismus an allen Fronten", zumal es auch Fortschritte in den Brexit-Gesprächen gebe. Nach einer angedeuteten Annäherung zwischen Großbritannien und Irland berät am Freitag die Europäische Union über Chancen auf einen Kompromiss mit London. "Die Wahrscheinlichkeit für einen geordneten Brexit Ende Oktober war in den vergangenen Monaten nie höher als aktuell", so Altmann.

Der MDax , der die mittelgroßen deutschen Werte umfasst, stieg angesichts eines Kurseinbruchs bei der Hugo-Boss-Aktie nur um 0,26 Prozent auf 25 384,58 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte 0,44 Prozent auf 3509,43 Punkte zu.

Neben dem Handelsstreit prägten den Dax vor allem starke Kursgewinne bei SAP . Der Software-Konzern sorgte mit dem Rücktritt des bisherigen Chefs Bill McDermott für einen Paukenschlag. Seine Nachfolge mit einem Führungsduo aus den Vorstandsmitgliedern Jennifer Morgan und Christian Klein kam am Markt aber ebenso positiv an wie die überraschend guten Zahlen zum dritten Quartal. Die SAP-Aktien schnellten um 8 Prozent hoch.

Anders war die Lage beim Modekonzern Hugo Boss , der seine Aktionäre nach einem trägen dritten Jahresviertel mit einer herben Gewinnwarnung verschreckte. Die Aktien brachen im MDax um 12 Prozent ein. Abstufungen der Papiere durch die Analysehäuser RBC, HSBC und die Societe Generale waren die direkte Folge.

Auch bei dem jüngst erst in den MDax aufgestiegenen Großküchenausstatter Rational kommt es bald zum Abschied eines hochrangigen Managers. Finanzchef Axel Kaufmann wird zum Ende des Jahres aus dem Vorstand ausscheiden. Zunächst werde der Vorstandsvorsitzende Peter Stadelmann seine Aufgaben übernehmen, hieß es. Die Aktie reagierte darauf negativ mit einem Abschlag von 1 Prozent.

Eckdaten gab es zudem noch vom SDax -Wert Shop Apotheke . Diese kamen gut an am Markt, es ging für die Aktie um 1,6 Prozent hoch. Als Treiber galt hier, dass der Online-Medikamentenhändler nach neun Monaten auf gutem Weg zu seinem Umsatz-Jahresziel ist./tih/jha/

ISIN DE0008469008 DE0008467416

AXC0073 2019-10-11/09:55