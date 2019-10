Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenschluss tritt das Schatzamt in Italien am Primärmarkt auf und versteigert eine Reihe an gewöhnlichen Schuldverschreibungen, welche das gesamte Laufzeitspektrum abdeckt, so die Analysten der Helaba.Die 30-jährige BTP sei letztmalig Mitte September versteigert worden und die Investoren hätten eine durchschnittliche Zuteilungsrendite von 2,06% (Bid/Cover-Ratio: 1,24) erzielt. Aktuell rentiere die Benchmarkanleihe auf diesem Niveau. Die Abwärtstrendlinie vom Mai dieses Jahres sei überschritten. Mit Blick auf die italienische Zinsstruktur sei seit fast sieben Monaten eine Abwärtsdynamik zu erkennen. So verringere sich der Renditevorsprung 10-jähririger BTPs gegenüber dem zweijährigen Pendant auf 113 Basispunkte. (11.10.2019/alc/a/a) ...

