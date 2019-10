Mainz (ots) - Viele Menschen lassen sich täglich zum Kaufen verführen und geben oft mehr aus als nötig. Welche Verkaufstricks dazu beitragen, beleuchtet am Dienstag, 15. Oktober 2019, 20.15 Uhr, die "ZDFzeit"-Dokumentation "Achtung, Kundenfalle! - Rabatt-Tricks, Preisfallen & Co.". In der ZDFmediathek ist die Dokumentation, in der mit versteckter Kamera die Tricks der Branche aufgedeckt und ahnungslose Kunden auf die Probe gestellt werden, am Sendetag ab 9.00 Uhr abrufbar.



Warum es Supermärkte, Boutiquen oder Online-Händler oft so leicht haben, ihre Kunden zum Kaufen zu animieren - dazu bietet die Dokumentation unter anderem Antworten von Hirnforschern und Soziologen. Da niemand eine falsche Kaufentscheidung treffen will, wird sich gern an dem orientiert, was die Entscheidung stützen könnte, seien es Gütesiegel oder Experten, die für die Qualität der Produkte werben. "ZDFzeit" macht den Test: Greifen Kunden im Friseursalon tatsächlich beherzter zu, wenn vermeintliche Experten zum Haar-Wundermittel raten?



Wissenschaftler sind überzeugt, dass Kunden nicht nur für ein Produkt bezahlen, sondern auch für das Kauferlebnis. Der Handel versucht entsprechend, den Kunden das Shoppen so angenehm wie möglich zu machen - etwa durch den Einsatz von passender Musik oder ausgewählten Düften. "ZDFzeit" macht die Probe aufs Exempel: In einem Weinladen soll der Absatz von französischen Weinen forciert werden - mit der passenden Musik und leckeren Häppchen. Funktioniert das wirklich?



Die Dokumentation zeigt auch, was passiert, wenn ein alltägliches Produkt wie Honig plötzlich nur noch in kleinen Mengen zu haben ist. Wie reagieren Kunden auf einem Wochenmarkt, wenn das Angebot limitiert wird?



ZDFinfo sendet die Dokumentation "Achtung, Kundenfalle! - Rabatt-Tricks, Preisfallen & Co." am Donnerstag, 24. Oktober 2019, 21.00 Uhr, und am Donnerstag, 31. Oktober 2019, 15.15 Uhr.



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeit



Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/achtung-kundenfalle/



"ZDFzeit" in der ZDFmediathek: https://zeit.zdf.de



https://twitter.com/ZDFpresse



Mainz, 11. Oktober 2019



Pressekontakt:



ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/22537