Das Analysehaus Pareto Securities hat Hugo Boss nach einer Gewinnwarnung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 45 Euro gekappt. Analyst Mark Josefson kürzte daher seine Schätzungen für den Modehersteller bis ins Jahr 2021. Der Gewinnrückgang im dritten Quartal sei erheblich und zudem nicht hinreichend erklärt, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-10-11/10:26

ISIN: DE000A1PHFF7