Ein Beitrag der Quirin Privatbank Redaktion:

Der Markt für KMU-Anleihen entwickelt sich freundlich. Die Aussicht auf weiterhin niedrige Zinsen dürfte auch künftig unterstützen. Doch potenzielle Emittenten aus der Industrie halten sich zurück. Warum eigentlich?

Diese Entwicklung kann sich durchaus sehen lassen: Summa summarum wurden in den ersten sechs Monaten 2019 immerhin in elf Emissionen 508 Millionen Euro am KMU-Anleihenmarkt platziert. Das erste Halbjahr verlief also für Unternehmen, die sich am Anleihemarkt refinanzieren wollen, positiv. Und: Die Rahmenbedingungen sprechen dafür, dass der positive Trend auch im zweiten Halbjahr und 2020 anhalten könnte.

Der EZB sein Dank

Grund dafür ist die Lage am Zinsmarkt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bereits Handlungsfähigkeit angedeutet und die Weichen rhetorisch auf ein noch lockereres Zinsregime gestellt - und dies, obwohl der Leitzins für den Euroraum nun schon seit über drei Jahren ein Niveau von 0 Prozent aufweist. "Angesichts des niedrigen Zinsniveaus und des bestehenden Renditehungers vieler Investoren ist das Umfeld für mittelständische Unternehmen bis ins Jahr 2020 hinein positiv", glaubt Thomas Kaufmann, stellvertretender Leiter Corporate Finance bei der Quirin Privatbank.

Transparenz zahlt sich aus

Vor allem kapitalmarkterfahrene Unternehmen konnten im ersten Halbjahr erfolgreich Anleihen am Markt ...

