Mit der gewaltigen Bandbreite von 5G verwandelt sich der Mobilfunk in eine sichere Standleitung ins Internet. Riesige Datenmengen lassen sich drahtlos und in Quasi-Echtzeit übermitteln, weshalb 5G für moderne digitale Anwendungen in den Bereichen Industrie, Medizin oder Mobilität unabdingbar ist. Das Potenzial von 5G liegt in echtzeitkritischen Anwendungen, was vor allem für industrielle und technische Bereiche relevant ist.

Daraus resultieren neue Nutzungsmöglichkeiten und Geschäftsmodelle für das mobile Internet: Etwa ein sicheres Verkehrssystem mit autonom fahrenden Autos und vernetzten Ampeln, die in Echtzeit miteinander kommunizieren und Informationen austauschen. In der industriellen Fertigung könnte der neue Standard die Anzahl der verbundenen Geräte und Werkteile auf mehrere hunderttausend pro Funkzelle steigern. Zudem bieten 5G-Netze neue drahtlose Optionen für bisher leitungsgebundene Anlagensteuerungen. Auch im Bereich E-Health werden mit 5G neue Einsatzbereiche für digitale Technologien möglich. So könnten Rettungswägen die Vitaldaten von Patienten noch auf dem Weg zum Krankenhaus in Echtzeit an die dortigen Ärzte übertragen.

Leiterplatten- und EMS-Branche im Fokus

Einen deutlichen Wachstumsschub erhoffen sich die Platinenhersteller vom Mobilfunkstandard 5G. Als Rückgrat nahezu aller elektronischen Geräte schafft die grüne Platte erst die Voraussetzung sowohl für Spitzentechnologie ...

