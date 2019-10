"Bezüglich des Brexits steigen die Hoffnungen auf einen Deal in zeitlicher Nähe. Der Ministerpräsident Irlands hält eine Brexit-Vereinbarung noch vor Ende Oktober für möglich", so Folker Hellmeyer, Chefanalyst bei Solvecon Invest. Auf die jüngsten Meldungen reagierte das Pfund mit einem sportlichen Sprung nach oben. Gleichwohl legt Folker Hellmeyer den Finger in die Wunde und bewertet die jüngsten ...

