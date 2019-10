++ Risikostimmung verbessert sich ++ GBP steigt nach Johnson-Varadkar-Treffen ++ DE30 erlebt Befreiungsschlag ++Am Donnerstag profitierte die Wall Street von den ersten Hinweisen zur laufenden Verhandlungsrunde zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump sagte, dass die Gespräche mit China "sehr gut" verlaufen und twitterte über ein Treffen mit Chinas Vizepräsident Liu He, welches am heutigen Abend stattfinden soll. Nach der neuen US-Blacklist sowie der Visa-Verbote für einige chinesische Beamte zu Beginn der Woche sorgt ...

