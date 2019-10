Wir befinden uns mitten im Europäischen Cybersicherheitsmonat. Eigentlich eine gute Chance für viele Unternehmen oder Behörden, auf Gefahren im Internet aufmerksam zu machen - wenn sie sie denn nutzen würden.

Hätten Sie gewusst, dass der Oktober der Europäische Cybersicherheitsmonat ist, kurz der ECSM? Nein, dann machen Sie sich keine Vorwürfe. Sie sind nicht die einzigen. Eine nicht repräsentative Umfrage unter Redaktionskollegen mit Digitalbezug hier im Haus ergab x-fach das gleiche Resultat: "ECSM? Nie gehört!"

Dabei gibt es den von der EU-Cybersicherheitsbehörde Enisa organisierten Aktionsmonat bereits seit sieben Jahren. 2018 beteiligten sich in Deutschland mehr als 100 Partner - Firmen, Behörden und Organisationen - mit Veranstaltungen. Und auch in diesem Jahr finden sich an die 150 Termine auf der Übersichtsseite des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), das die deutschen Events sammelt. Soweit, so ordentlich.

Das Problem: Wer kommt schon einfach so auf die Idee, einfach so beim BSI vorbei zu surfen. Und selbst wenn, auf der Homepage findet sich kein Link auf die immerhin europaweite Aktion. Damit, freilich, steht das BSI nicht allein. Werfen Sie mal einen Blick auf die Web-Angebote der wichtigsten Cyber-Sicherheits-Anbieter ...

