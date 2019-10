Der Bedarf an Wohnungen ist riesig, die Mieten sind hoch, trotzdem wird zu wenig gebaut. Wie kann das sein? Ein Architekt und die zuständige Staatssekretärin diskutieren über ideenlose Ämter und absurde Vorschriften.

Matthias Sauerbruch, 64, gründete 1989 mit Louisa Hutton sein Architekturbüro. Zuvor war er Partner in Rem Koolhaas" Londoner Büro. 2017 baute Sauerbruch Hutton in Hamburg Microapartments aus Holzmodulen.Anne Katrin Bohle, 58, Juristin, ist seit März als Staatssekretärin im Bundesinnenministerium zuständig für den Bau. Zuvor kümmerte sie sich im NRW-Bauministerium um Stadtentwicklung.

Ein Haus in der Eckertstraße im Berliner Stadtteil Friedrichshain. Einst galt das Grundstück hier laut Stadtplanungsamt als unbebaubar, zu verschnitten, doch heute stehen darauf Wohnungen: So flexibel gestaltet, dass man sie auch leicht wieder umbauen könnte, wenn sich die Wohnbedürfnisse ändern. Als "vorbildlich" zeichnete der Bund Deutscher Architekten das Projekt "Einfach gebaut" aus. Das Projekt eignet sich also bestens, um über die Probleme beim Wohnungsbau und mögliche Lösungen für die Misere zu sprechen. Die Lehre vor Ort: Es geht viel, wenn der Wille vorhanden ist.

Frau Bohle, Herr Sauerbruch, nicht nur hier in Berlin, sondern in vielen Stadtteilen großer und mittlerer Städte, steigen die Mieten stark - und trotzdem wurden in den vergangenen Jahren dort nicht einmal drei Viertel der benötigten neuen Wohnungen gebaut. Was läuft da schief?Matthias Sauerbruch: Das große Paradoxon ist: Die Renditen aus dem Verkauf oder die Einnahmen aus der Vermietung einer Wohnung sind für Bauherren oft geringer als die Baukosten. Und das, obwohl die Mieten relativ hoch sind. Da stimmt etwas nicht. Für Architekten ist das eine große Herausforderung.Anne Katrin Bohle: Was diese Herausforderung angeht, vertraue ich stark auf die Kraft und Kreativität von Architekten. Für mich liegt das Hauptproblem allerdings in der Bereitstellung von Bauland.

Tatsächlich steigen die Baupreise so stark wie seit zehn Jahren nicht. Können Sie, Herr Sauerbruch, in diesem Umfeld überhaupt noch kreativ agieren?Sauerbruch: Der Großteil des Wohnungsmarkts wird von privaten Investoren bedient, denen es in erster Linie um ein gutes Geschäft geht. Öffentliche Bauherren agieren inzwischen leider nicht viel anders. Stiftungen und Kirchen wiederum sind oft gute Partner, weil sie vor allem inhaltliche Vorstellungen pflegen. Und dann gibt es, am Rande des Geschehens, Genossenschaften, Baugruppen, Einzelbauherren, die auf Qualität achten. Wenn man das Glück hat, mit diesen Leuten zu arbeiten, kann man kreativ sein.

Bohle: Wir hoffen, dass wir für Genossenschaftsprojekte und Baugruppen mehr Anreize setzen können. Daher wiederhole ich gebetsmühlenartig: Die Kommunen müssen wieder die Hoheit über die Planung bekommen und Bauland zur Verfügung stellen. Dann kann man auch stadtplanerisch festlegen: Wir bevorzugen hier und dort bezahlbaren Wohnraum. Im Übrigen will ich festhalten, dass auch viele unserer Partner in der Immobilienwirtschaft nicht einfach nur eine schnelle Mark machen wollen.

Sie sagten mal, Frau Bohle, das deutsche Baurecht sei gut. Was gefällt Ihnen daran?Bohle: Sie reden mit einer Juristin. Und als solche sage ich: Wir genießen, bei aller vermeintlichen Bürokratie, ein hohes Maß an Rechtssicherheit. Wer eine Genehmigung in der Hand hält, ist abgesichert. Und wir verfügen über sehr gute Beteiligungsverfahren: Neben Fachleuten beziehen wir auch die Bürger mit ein.Sauerbruch: Ein Bebauungsplan ist in unter zwei Jahren kaum zu haben, es kann auch länger dauern, je nach Komplexität und politischer Lage. ...

