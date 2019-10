FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.10.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 2075 (2150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 700 (720) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 65 (80) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 310 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 2090 (2115) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 195 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 205 (195) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SABRE INSURANCE TARGET TO 277 (258) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERNSTEIN CUTS CRODA PRICE TARGET TO 4600 (4800) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS PAGE GROUP PRICE TARGET TO 450 (575) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1700 (1775) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS WHITBREAD TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 3650 (4500) PENCE - DEUTSCHE BANK INITIATES INTERCONTINENTAL HOTELS WITH 'HOLD' - TARGET 4935 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 1100 (1050) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2000 (1800) PENCE - 'SELL' - FTSE INDICATED -0.37% TO 7160 (CLOSE: 7186.36) POINTS BY IG - HSBC REINITIATES LONDON STOCK EXCHANGE WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 7000 PENCE - HSBC STARTS JUST EAT WITH 'BUY' - PRICE TARGET 830 PENCE - JEFFERIES RAISES RIO TINTO TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 4700 PENCE - JEFFERIES RAISES SUMO GROUP PRICE TARGET TO 112 (110) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1500 (1420) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MAN GROUP -1.7% - OUTFLOW DOUBLES - REDBURN CUTS RECKITT BENCKISER TO 'SELL' (NEUTRAL) - UBS CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1850 (2000) PENCE - 'BUY' - WPP -4.4% - PUBLICIS GUIDANCE CUT



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob