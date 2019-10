Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die SAP-Aktie nach Quartalszahlen und dem Rücktritt des Vorstandschefs Bill McDermott auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Analyst Mohammed Moawalla hob in einer am Freitag vorliegenden Studie die starken Margensteigerungen des Softwarekonzerns hervor. Dies stelle in der Margenentwicklung einen Wendepunkt dar und dürfte am Markt positiv gesehen werden. Da McDermott nun zwei neue Chefs aus eigenem Hause folgten, dürfte der Übergang an der Konzernspitze ohne größere Reibung erfolgen./ajx/la

