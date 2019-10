Amazon.com (WKN: 906866) hat im Konsumgütersektor schon so viele Unternehmen zu Fall gebracht, dass bloß das Anklopfen an die Türe des Gesundheits- und Pflegesektors genug sein dürfte, um jeden nervös zu machen. Amazons letzte Bombe in diesem Bereich ging im wachsenden Markt für Fernmedizin nieder: Das neue Pilotprojekt, das Amazon Care getauft wurde, wird erst einmal nur für Amazon-Mitarbeiter aus der Region Seattle zugänglich sein, doch die Angst vor dem neuen Wettbewerber ließ die Aktie von Teladoc ...

Den vollständigen Artikel lesen ...