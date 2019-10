Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag profitierte die Wall Street von den ersten Hinweisen zur laufenden Verhandlungsrunde zwischen den USA und China, so die Experten von XTB. US-Präsident Donald Trump habe gesagt, dass die Gespräche mit China "sehr gut" verlaufen würden und habe über ein Treffen mit Chinas Vizepräsident Liu He getwittert, welches am heutigen Abend stattfinden solle. ...

