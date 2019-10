Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen und einer Gewinnwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Ein eher schwaches drittes Quartal sei zu erwarten gewesen, doch sei die Profitabilität geradezu eingebrochen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach der recht guten Entwicklung der vergangenen beiden Jahre scheine dem Modeunternehmen in diesem Jahr die Luft auszugehen. Die Belastungen infolge der Unruhen in Hongkong dürften einmaliger Natur sein. Was überrasche, sei die Schwäche der Marke Hugo Boss in den USA und Europa - das habe es schon länger nicht mehr gegeben. Zudem zeige die Gewinnentwicklung, dass die Effizienzmaßnahmen des Konzerns kaum Früchte trügen./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 07:39 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2019 / 08:04 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-10-11/12:04

ISIN: DE000A1PHFF7