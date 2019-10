Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)--Es war eine nächtliche Überraschung: SAP-Chef Bill McDermott zieht sich aus der Spitze zurück und macht, obwohl erst 58 Jahre alt, Platz für einen Generationswechsel. Mit Jennifer Morgan und Christian Klein setzt der Aufsichtsrat unter Leitung von Mitgründer Hasso Plattner auf eine verjüngte, paritätische, deutsch-internationale interne Duo-Lösung.

Mit dem neuen Doppel an der Vorstandsspitze kehrt SAP zu einer Struktur zurück, die bereits bis 2014 verfolgt wurde. Ab 2010 lenkten der Amerikaner McDermott und der Däne Jim Hagemann Snabe gemeinsam die Geschicke des Softwarekonzerns, ehe McDermott nach Snabes Wechsel in den Aufsichtsrat im Mai 2014 alleine die Führung übernahm.

"Stallgeruch"

So wie McDermott schon lange SAP-Erfahrung mitbrachte, ehe er nach ganz oben kam, haben auch Morgan und insbesondere Klein "Stallgeruch". Jennifer Morgan, Jahrgang 1971 und damit 20 Jahre jünger als McDermott, arbeitet seit 2004 bei SAP und rückte 2017, zudem als erste Amerikanerin, in den Vorstand auf. Seit April ist sie für das wichtige Cloudgeschäft zuständig, nachdem Vorgänger Robert Enslin den Konzern verlassen hatte. Zuvor verantwortete sie gemeinsam mit Adaire Fox-Martin den globalen Vertrieb.

Bei Christian Klein ist die Karriere noch SAP-fokussierter. Er kam bereits als Student mit 19 Jahren zum Unternehmen und schaffte es innerhalb von 20 Jahren an die Spitze, ohne externe Berufsstationen. Auf dem Weg dahin wurde das Eigengewächs 2014 Chief Controlling Officer, 2016 zusätzlich Chief Operating Officer und dann 2018 in den Vorstand berufen.

Mit seinem für einen DAX-CEO noch fast jugendlichen Alter von unter 40 Jahren ist Klein ein besonderes Sinnbild für den Generationswechsel bei SAP. Das stellte der Konzern auch in seiner Mitteilung heraus, wonach ein "verjüngtes Führungsteam die Weichen für die Zukunft stellt".

Deutsch wie international

Morgan und Klein stehen indes auch durch ihre Herkunft für die Mischung aus Internationalität und deutscher Basis. Denn das Geschäftsmodell setzt auf eine starke Position hier und dort. Im Heimatmarkt ist SAP unangefochten, auch wenn zuletzt wiederholt Kritik von den Anwendergruppen über die zunehmende und schwer beherrschbare Komplexität der Software hochkam.

SAP ist neben der Position auch durch seinen Börsenwert ein in Deutschland herausragendes Unternehmen. Mit fast 140 Milliarden Euro, frisch angeschoben durch ein deutliches Kursplus nach Vorlage sehr guter Drittquartalszahlen in der Nacht, verfügt SAP über die höchste Marktkapitalisierung eines deutschen Konzerns.

Doch der Erfolg von SAP beruht stark auf der Internationalisierung. Gerne verweisen die Walldorfer auf ihre Präsenz in 190 Ländern. Rund 85 Prozent des Gesamtumsatzes entfielen 2018 auf das Ausland. Das übrige Europa (zusammen mit Afrika und Naher Osten) bringt doppelt so viel in die Kassen wie der deutsche Markt. Die Erlöse in den USA sind zweieinhalb Mal so hoch wie hierzulande, was die Bedeutung des US-Geschäfts und auch der dortigen Manager unterstreicht. So startete Morgan 2004 ihre SAP-Karriere in den USA. Und McDermott stieg 2002 als CEO von SAP America beim Walldorfer Konzern ein.

Chancengleichheit als Leitmotiv

Die Wahl einer Frau und eines Mannes zeugt - jenseits der fachlichen Qualifikation der beiden - auch vom Bekenntnis des Konzerns zu Chancengleichheit. Der Anteil von weiblichen Führungskräften soll kontinuierlich steigen und Ende 2022 bei 30 Prozent liegen, Ende 2018 waren es 25,7 Prozent, wird im integrierten Geschäftsbericht herausgestellt.

Im Vorstand sitzt indes neben Morgan mit Adaire Fox-Martin, verantwortlich für Global Customer Operations, nur eine weitere Frau. Damit liegt die Quote hier angesichts von insgesamt acht Mitgliedern, inklusive des scheidenden McDermotts, noch nicht auf dem angepeilten Konzernniveau.

Anders sieht es im Aufsichtsrat aus. Wie jüngst eine Studie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) ergab, sind im DAX nur zwei Unternehmen paritätisch besetzt: Wirecard und eben SAP.

