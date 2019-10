Noch heute macht sich das Team von aktienlust.tv auf den Weg nach Berlin, denn morgen findet dort der jährliche Börsentag statt. Wegen Umbauarbeiten ist dieser in das Mercure Boa Hotel in Berlin Moabit umgezogen. Wer Zeit und Lust hat, kann uns dort natürlich nicht nur am Stand besuchen, sondern auch unserem Vortrag um 14 Uhr lauschen. Zuvor haben Jürgen Schmitt und Mick Knauff noch einmal über die aktuelle Lage vor dem letzten Handelstag der Woche gesprochen. Wie ist die aktuelle Wasserstandsmeldung ...

