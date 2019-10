Optimistische Erwartungen an den Ausgang der US-chinesischen Handelsgespräche dürften die US-Aktienmärkte zum Wochenausklang nach oben treiben. Die Futures auf die wichtigen Aktienindizes deuten eine festere Eröffnung an der Wall Street an.

Die Erwartungen, dass zumindest eine partielle Einigung zwischen den USA und China zustandekommt, sind zuletzt gestiegen, befeuert auch von zuversichtlichen Äußerungen des US-Präsidenten. "Es läuft sehr gut", sagte Präsident Donald Trump zu Reportern. Auch dass Trump Vizepremier Liu He aus der Pekinger Delegation persönlich treffen wird, gilt als positives Zeichen.

Analysten hoffen, dass die Fortschritte ausreichen, um die für kommende Woche von den USA angekündigten weiteren Zollerhöhungen abzuwenden. "Die Anleger glauben allmählich, dass es Licht am Ende des Handelskriegs-Tunnels gibt", so Marktstratege Stephen Innes von AxiTrader.

Konjunkturdaten könnten etwas im Schatten der Handelsgespräche stehen. Vorbörslich werden die Import- und Exportpreise aus dem September veröffentlicht. Nach der Startglocke folgt der Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung in den USA.

Aktien von Oracle legen im vorbörslichen Handel um 1,4 Prozent zu. Hier dürften neben den ermutigenden Nachrichten von den US-chinesischen Verhandlungen auch die überzeugenden Quartalszahlen von SAP stützen, die der deutsche Wettbewerber am Donnerstagabend überraschend vorgelegt hatte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2019 06:21 ET (10:21 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.