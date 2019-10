Köln (ots) - Oliver Petszokat wird ab dem 13. Oktober regelmäßig als Reporter für "Tiere suchen ein Zuhause" in nordrhein-westfälischen Tierheimen im Einsatz sein. Ab Januar 2020 gehört er neben Simone Sombecki auch zum Moderatorenteam der Sendung.



Am kommenden Sonntag, 13. Oktober 2019, besucht Oliver Petszokat das Tierheim Troisdorf und stellt Tiere vor, die noch ein passendes Zuhause suchen. Der Schauspieler, der sich seit Jahren im Tierschutz engagiert sagt: "Ich bin sehr glücklich, jetzt fest zum Team zu gehören. Ich durfte in den letzten Jahren immer wieder Berichte für die Sendung machen. Dieser Schritt jetzt ist einfach toll. Ein Beruf, der eine Berufung ist. Und ein Format mit wichtigem Inhalt und der richtigen Haltung."



"Tiere suchen ein Zuhause" ist seit 28 Jahren fester Bestandteil des WDR-Programms und läuft immer sonntags von 18.15 bis 19.10 Uhr im WDR Fernsehen und ist danach jederzeit in der Mediathek (www.wdr.de/mediathek) abrufbar. Darüber hinaus ist die Sendung bei Facebook, YouTube und Instagram zu finden.



