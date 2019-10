METRO ist in "weit fortgeschrittenen Gesprächen" mit Wumei Technology über eine strategische Partnerschaft für sein milliardenschweres China-Geschäft.Unter der angepeilten Transaktion würde Metro seine indirekte Beteiligung an METRO China an eine Tochter von Wumei verkaufen, einen führenden chinesischen Einzelhändler. Dabei würde das gesamte Unternehmen METRO China mit einem Unternehmenswert von 1,9 Milliarden bewertet.METRO würden aus der Transaktion geschätzt netto etwa 1,0 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...