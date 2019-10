=== S A M S T A G, 12. Oktober 2019 - DE/SPD, Abschluss der Regionalkonferenzen zur Vorstellung der Kandidaten für den SPD-Vorsitz, München S O N N T A G, 13. Oktober 2019 *** - FR/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit Frankreichs Präsident Macron, Paris - PL/Parlamentswahlen in Polen - TN/Stichwahl um Präsidentenamt in Tunesien M O N T A G, 14. Oktober 2019 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September, Frankfurt *** 08:00 DE/Großhandelspreise September 10:00 DE/Ernst & Young (E&Y), Vorstellung des "Bankenbarometer 2019", Frankfurt 10:15 DE/Bundesbank-Vorstandsmitglied Wuermeling, Eröffnungsrede bei einem Symposium der Börse Stuttgart zum Thema: "Megatrends der Zukunft - Läuft der Finanzindustrie die Zeit davon?" 11:00 DE/Bundestags-Finanzausschuss, Anhörung zum Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften, Berlin *** 11:00 EU/Industrieproduktion August Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-2,6% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/-2,0% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 11:45 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften, Stockholm 12:45 DE/Bundestags-Finanzausschuss, Anhörung zum Gesetz zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes (Share Deals), Berlin 13:00 DE/Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo), Details zu Streiks im Lufthansa-Konzern, Frankfurt *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - GB/Thronrede von Queen Elisabeth II., Vorstellung des Regierungsprogramms von Premier Johnson, London *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Oktober - DE/SPD, Beginn der Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz (bis 25.10.), Berlin *** - CN/Handelsbilanz September - Börsenfeiertag Japan, US-Anleihemarkt ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines

gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2019 08:50 ET (12:50 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.