So etwas hat man beim Hersteller von Groß- und Industrieküchengeräten zur thermischen Speisezubereitung, der Rational AG (WKN: 701080) mit Hauptsitz im bayrischen Landsberg am Lech, noch selten gesehen. Denn wie das Unternehmen heute früh völlig überraschend per Ad hoc-Meldung bekanntgab, schmeißt Finanzvorstand Dr. Kaufmann völlig überraschend seinen Job hin. Darauf, so hieß es in der Meldung, habe er sich im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat geeinigt.

Gemäß der Nachricht verlässt Dr. Kaufmann das Unternehmen zum 31. Dezember 2019 auf eigenen Wunsch, um sich anschließend neuen beruflichen Aufgaben stellen zu können. Dr. Kaufmann gehörte seit Oktober 2015 dem Vorstand der Gesellschaft an und "habe mit seiner langjährigen Erfahrung und Expertise einen wichtigen Anteil zum Erfolg des Unternehmens beigetragen", wie wohl die PR-Abteilung des Unternehmens in die Meldung hinein geschrieben hat.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...