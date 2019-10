Bei Spenderorganen klafft eine große Lücke zwischen Nachfrage und Angebot. Könnten Schweine sie schließen? Münchner Forscher wähnen sich auf dem besten Weg dorthin.

Ausgerechnet jetzt. Bruno Reichart kann es nicht fassen. Der Pavian, den er in wenigen Tagen operieren wollte, hat sich einen Fuchsbandwurm eingefangen. Wo und wie, das ist ein Rätsel, so gut abgeschirmt von allen gesundheitlichen Gefahren, wie das Tier lebt. Jetzt ist der Eingriff erst einmal aufgeschoben und Reichart in seinem kleinen Büro im Untergeschoss des Münchner Klinikums Großhadern zum Warten verdammt. "Es ist mein letztes Lebensziel", sagt der 76-jährige Herzchirurg, dem vor 36 Jahren die erste Herz-Lungen-Transplantation in Deutschland gelang und der nun noch einmal Medizingeschichte schreiben will: mit der erfolgreichen Transplantation eines Schweineherzens in einen menschlichen Brustkorb. Deshalb die Versuche mit Pavianen. Deshalb die Ungeduld.

Nach den Vorgaben für klinische Studien an Menschen müssen mindestens sechs aus einer Gruppe von zehn Tieren mit transplantierten Organen wenigstens drei Monate mit dem Herzersatz überleben. Zwei der in München operierten Affen haben mehr als ein halbes Jahr geschafft, die Fachwelt sprach von einer Sensation. Xeno-Transplantation, also der Austausch von Organen über Artgrenzen hinweg, könnte womöglich schon bald Menschenleben retten.

Die Vorstellung weckt je nach Standpunkt widerstrebende Gefühle. Grusel und ethische Zweifel, vor allem bei Tierschützern Zorn, aber insgesamt eben auch: viel Hoffnung. Allein in Deutschland warten derzeit etwa 700 Menschen auf ein Spenderherz. Jedes Jahr werden nur etwa 300 transplantiert, weil nicht mehr Organe zur Verfügung stehen. Weltweit wird deshalb nach Ersatz geforscht: implantierbare Kunstherzen etwa oder Stammzellen, aus denen sich Organe züchten lassen sollen. In Japan darf der Forscher Hiromitsu Nakauchi als erster weltweit gar tierische Embryone heranwachsen lassen, die menschliche Zellen enthalten. ...

