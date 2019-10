Die Bundesregierung will schnellstmöglich die E-Mobilität ausweiten. Bis 2030 sollen zehn Millionen E-Autos auf den Straßen Deutschlands rollen. Doch besonders das Kernstück, die Batterie, könnte in Zukunft Schwierigkeiten verursachen - die spezielle Rohstoffanforderung könnte Versorgungsengpässen begegnen.? Rohstoffvorkommen befinden sich meist in Risikoländern? Reibungslose Versorgungskette wichtig für E-Auto-Industrie? Bedarf an Kobalt, Lithium und Co. wird enorm ansteigenEine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...