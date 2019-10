Hongkong (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen Huion Animation Technology nahm an der Hong Kong Electronics Fair 2019 teil, um seine neuesten grafischen Eingabegeräte vorzustellen. Das erste Huion-Tablet der Inspiroy Dial-Serie und Preisträger des Taiwan Golden Pin Design Award 2019, das Q620M, konnte auf der Messe von Besuchern aus nächster Nähe erfahren werden.



Das Inspiroy Dial Q620M, das über einen Drehregler verfügt, ermöglicht Anwendern ein kreatives Erlebnis. Über Drehregler sind Befehle möglich, die einen schnellen Arbeitsfluss ermöglichen und die tägliche Produktivität bei der Arbeit steigern. Künstler können den Drehregler nutzen, um in der Mainstream-Zeichensoftware die Pinselbürsten feiner einzustellen, die Leinwand anzupassen, die Farben auszuwählen und jeden Strich rückgängig zu machen, mit dem sie nicht zufrieden sind. Beim Einsatz in Büro können Anwender durch Artikel blättern sowie die Zoom-In- und Zoom-Out-Funktion verwenden, während sie eine Webseite nutzen. Video-Editoren können den Drehregler als Video-Tool einsetzen, um Videos anzuhalten oder durch diese zu navigieren. Einfach drehen und grenzenlose Möglichkeiten entdecken! Der Drehregler ermöglicht eine neue Art der künstlerischen Kreation.



Neben dem Drehregler gibt es zahlreiche weitere Funktionen, die ganz den Erwartungen von Anwendern entsprechen. Eine Abtastrate von 266 PPS garantiert ein reibungsloses Zeichenerlebnis ohne Verzögerung oder unterbrochene Striche. Egal, wie schnell Anwender zeichnen, die Stiftbewegung kann umgehend erfasst werden. Dank einer Druckempfindlichkeit von 8.192 Stufen kann die Eingabe jedes einzelnen Striches natürlicher wiedergegeben werden, da sich die Strichbreite je nach ausgeübtem Druck auf die Oberfläche des Tablets ändert. Darüber hinaus sind Anwender durch die Kombination von WLAN-Konnektivität und einer Akkulebensdauer von 20 Stunden nicht länger auf Kabel angewiesen, sodass sie ungestörter ihren kreativen Ideen nachgehen können. Im Gegensatz zu anderen digitalen Produkten, die Anwender erst an das Aufladen erinnern, wenn der Akku fast leer ist, zeigen die Lichter auf den Tasten den Stromverbrauch in Echtzeit an. So können Anwender das Zeichnen im Freien planen, ohne sich über einen leeren Akku Gedanken machen zu müssen.



Als professioneller Lieferant von grafischen Eingabegeräten hat es Huion sich zur Aufgabe gemacht, Kreativkräften in aller Welt bessere Produkte zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf www.huion.com (http://www.huion.com/)



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1009501/Inspiroy_Dial_Q620M.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1009502/Inspiroy_Dial_Q620M_2.jpg



