die Aktie von Wirecard bewegt sich seit Monaten in einem Seitwärtskanal in einer Spanne von ca. 135,00 Euro bis 160,00 Euro. Am Mittwoch wurde mit dem Tagestief bei 134,90 Euro erneut die untere Begrenzung dieses Seitwärtskanals erreicht. In den vergangenen Monaten ist die Aktie hier immer wieder nach oben abgeprallt. Und so auch dieses Mal. Die Aktie konnte erneut die Richtung drehen und bis 142,00 Euro hochziehen.

Am Freitag ging das Papier mit einem Aufschlag von 1,10% bei 142,05 Euro aus dem Handel. Der Titel muss nun wieder über den 200er-EMA (dunkel-blaue Linie im Chart) bei etwa 144,00 Euro ansteigen. Dann würde sich die Lage weiter aufhellen und ein Anstieg bis 150,00 Euro und 155,00 Euro möglich werden. In der Vergangenheit erfolgte nach einer Umkehr im unteren Trendkanal immer ein Hochlauf bis um 155,00 Euro

Es bietet sich eine Long-Chance mit Kursziel 155,00 Euro. Das Unternehmen hatte jüngst die Ziele 2025 angehoben. Demnach erwartet das Management nun ein Transaktionsvolumen von über 810 Mrd. Euro (bisher: 710 Mrd. Euro), einen Konzernumsatz von 12 Mrd. Euro (bisher: 10 Mrd. Euro) und ein Ebitda von 3,8 Mrd. Euro (bisher: 3,3 Mrd. Euro). Auch für 2019 hatte das Unternehmen die Prognose bereits zweimal erhöht.

Strategie

Es bietet sich entsprechend eine Long-Position an, die unter dem stabilen Seitwärtstrend abgesichert werden könnte. Aufbauend auf diese Strategie, wurde mittels des innovativen Tools Match My Trade der Société Générale nach den Top 2 Produkten aus Optionsscheinen, Turbos und exotischen Optionsscheinen für den maximalen Gewinn gesucht. Folgende Produkte wurden für diesen Trade vorgeschlagen:

Aufgrund des ...

