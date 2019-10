Wenn Alphabet (WKN: A14Y6F) (WKN: A14Y6H) eine Person wäre, dürfte sie nun in den USA eine Reihe an Dingen tun, die ihr vor kurzem noch gesetzlich verboten waren. Etwa Alkohol kaufen oder in Casinos zocken, um nur zwei zu nennen. Ja, die Suchmaschine wird heute 21! Das Unternehmen wurde am 27. September 1998 in Menlo Park, Kalifornien gegründet. Zu Ehren von Alphabets Geburtstag nenne ich dir jetzt 21 Gründe - ohne bestimmte Reihenfolge - weshalb man jetzt Aktien des Technologieriesen kaufen sollte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...