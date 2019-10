Ginge es nach den Annegret Kramp-Karrenbauer-Kritikern, müsste die CDU-Chefin mehr Sebastian Kurz wagen. Dabei ist es für eine Bilanz des österreichischen Wahlsiegers zu früh - vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht.

Wien präsentiert sich an diesem herbstlichen Tag wie sein eigenes Museum. In der Herrengasse in der Innenstadt klappern die Hufe der Fiaker-Pferde, vor dem Café Central drängen sich die Touristen, und in dem Hotel daneben sitzt Norbert Scheele und spricht über "Plastiksackerl". Plastik was?

"Die Bundesregierung unter Sebastian Kurz hat ein offenes Ohr für die Wirtschaft gehabt", sagt Scheele. Um also über das Ende von Plastiktüten zu beraten, habe die Regierung Verbände, Unternehmen und NGOs an einen runden Tisch geladen "und deren Vorschläge angehört", lobt der Manager des Bekleidungskonzerns C&A, gleichzeitig Vizepräsident des österreichischen Handelsverbands. Unter früheren Regierungen habe er diesen offenen Zu- und Umgang vermisst. Entsprechend positiv fällt Scheeles Fazit über die 18 Monate der Mitte-rechts-Regierung unter Sebastian Kurz aus: "Die Ansätze dieser Regierung bei wirtschaftspolitischen Fragen haben gestimmt."

Keine Frage: Kurz" anderthalb Jahre im Amt haben gereicht, um sich unter Unternehmen und Wirtschaftsverbänden zahlreiche Freunde zu machen. Die Eskapaden und Skandale seines Koalitionspartners FPÖ färbten nicht auf ihn ab. Im Gegenteil: Die triumphale Rückkehr des 33-Jährigen und seiner ÖVP am Wahlabend hat Kurz zum Vorbild gerade auch unter den deutschen Konservativen avancieren lassen.

Für sie verkörpert Kurz alles, was ihre eigene Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer nicht hat: ein liberales Profil, eine klare und harte Haltung bei innerer Sicherheit, dazu Charisma und besonders Siegeraura. Von dieser Melange träumen so manche in der Union; je schlechter die Umfragewerte für AKK, desto größer die Sehnsucht nach dem Typus Kurz. Jens Spahn, Markus Söder, sogar ein twitternder Friedrich Merz: Sie alle suchen deshalb lobend seine Nähe. Besonders seine Reformversprechen brachten dem Jura-Abbrecher Kurz Zustimmung ein. Die Ansätze hätten unter ihm "gestimmt", sagt denn auch Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung und Chef des gleichnamigen Technologieunternehmens. Handelsverbandsvize Scheele lobt zudem Kurz" "Bemühungen" zu einer fairen Besteuerung von Digitalunternehmen und sieht Erfolge bei der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Selbst Formel-1-Legende Niki Lauda rührte zu Lebzeiten die Werbetrommel.

Nur Platz 11

Dabei steht das Lob der Unternehmer und die neue konservative Faszination im Kontrast ...

