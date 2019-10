München (ots) - Nach fünf Monaten hat Caligari Film die Dreharbeiten zur Neuverfilmung von PAN TAU als High-End-Serie für den internationalen Markt abgeschlossen.



PAN TAU wird von dem erfolgreichen englischen Zauberer und Comedian Matt Edwards gespielt. Entwickelt wurde die Neuverfilmung der 7-teiligen Serie von Gabriele Walther und Marcus Hamann. Die Drehbücher wurden in Zusammenarbeit mit einem englischsprachigen Autoren-Team geschrieben. Die Regisseurin Franziska Meyer Price hat die Serie aufgelegt und bei 5 Folgen die Regie übernommen, als weiterer Regisseur wurde Michael Zens verpflichtet.



"Die Dreharbeiten waren in jeder Hinsicht magisch", sagt Produzentin Gabriele Walther, "mein großer Dank gilt Matt Edwards, der PAN TAU kongenial umgesetzt hat, der überaus bereichernden Zusammenarbeit mit Franziska sowie dem großartigen Team, das fantastische Bilder gezaubert hat!"



Gedreht wurde die Serie überwiegend in Bayern und in englischer Sprache. Von deutscher Seite spielen u.a. Armin Rohde, Katharina Wackernagel, Helmfried von Lüttichau, Sophie von Kessel, Valerie Niehaus und Bettina Lamprecht mit. Über 50 englische Schauspieler haben an der Umsetzung mitgewirkt, u.a. Niamh McGrady ("The Fall"), Olivia Caffrey ("Oliver Twist", "Love and Rage"), Jan Anderson ("Three Days Blind", "Prison Break"), Orlando Seale ("Pride and Prejudice", "Sleepy Hollow"), Jack Kane ("The A List"), Megan Richards ("Wanderlust"), Jasmin Jobson ("Top Boy") und Jacob Avery ("Dark Heart").



PAN TAU ist eine Produktion der Caligari Film in Koproduktion mit WDR/MDR für die ARD, gefördert mit Mitteln des GMPF, des FFF Bayern, der Filmstiftung NRW sowie der MFG Baden-Württemberg und basiert auf der von Ota Hofman und Jindrich Polák geschaffenen Originalfigur "Pan Tau".



