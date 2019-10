Die Castingtour für die Wahl des neuen SPD-Chefs ist beendet, nun sind die Mitglieder an der Reihe. Die Partei gibt sich euphorisch - trotz deutlicher Kritik.

Am Ende stehen noch einmal alle Kandidatinnen und Kandidaten gemeinsam auf der Bühne, recken gemeinsam die Hände nach oben. Und dann, ganz am Schluss dieser 23. SPD-Regionalkonferenz am Samstag in München, werfen die Teams, die sich um den SPD-Vorsitz bewerben, große Luftballon-Bälle in den Saal. Das soll symbolisieren: Der Ball liegt nun bei den Mitgliedern. Von diesem Montag an darf die SPD-Basis darüber abstimmen, wer die Partei künftig führen soll. Ein Überblick:

Die Favoriten

Eindeutige Favoriten haben sich bei den Regionalkonferenzen nicht herauskristallisiert - aber vier Paaren geben Beobachter besonders gute Chancen. Dazu gehören Vizekanzler Olaf Scholz und seine Brandenburger Partnerin Klara Geywitz, die schon allein wegen Scholz' Bekanntheit Stimmen einheimsen werden. Viele der anderen Namen haben die SPD-Mitglieder beim Casting dagegen wohl zum ersten Mal gehört.

Auch Manfred Güller, Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa rechnet dem Duo Scholz/Geywitz die besten Chancen zu. "Ich gehe davon aus, dass Olaf Scholz es in die Stichwahl schafft. Er hat einen Bonus, weil er als Finanzminister und Vizekanzler prominent ist", meinte das SPD-Mitglied im Interview mit der Osnabrücker Zeitung vor einigen Tagen.

Doch Scholz bläst der Wind auch kräftig ins Gesicht. Wie könne jemand glaubwürdig seine Kandidatur erklären, "der uns in dieses Tal der Tränen geführt hat", wurde er gefragt. Der Finanzminister gab sich gewohnt zurückhaltend, überließ oft Geywitz das Reden. Wie kein anderes Team stehen beide für eine Fortsetzung der großen Koalition.

Als eine Art Anti-Scholz präsentiert sich der frühere NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans. Zusammen mit der baden-württembergischen Bundestagsabgeordneten Saskia Esken tritt er für höhere Steuern für Reiche ein. Auch deshalb gilt das Duo als Favorit der Partei-Linken. "NoWaBo", wie Walter-Borjans in sozialen Netzwerken heißt, wird auch von den Jusos und ihrem Chef Kevin Kühnert sowie vom mitgliederstarken Landesverband NRW unterstützt.

Mehr noch für einen Neuanfang stünden die NRW-Landtagsabgeordnete ...

