Alles gut bei DAX und Dow? Handelsstreit-Einigung beflügelt

Mit einem Wochenplus von rund zwei Prozent hat sich der Deutsche Aktienindex (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) eindrucksvoll zurückgemeldet. Vor allem am Freitag konnte das Tempo noch einmal erhöht werden und mit Notierungen über 12.500 Punkte die letzten Bären des Oktobers eines Besseren belehrt werden. Dabei begann die Handelswoche noch recht uneinig an der runden Marke von 12.000 Punkten. An dieser konnte sich der Markt längere Zeit nicht entscheiden und hatte sie immer wieder im Visier. Dass dies kein Grund zur Panik sein muss, skizzierte ich bereits in der Vorwochenanalyse.

Der Druck auf der Unterseite nahm dabei spürbar ab und somit verhärtete sich die Frage, ob die Korrektur bereits ausgereizt war - siehe Chartrückblick:

Ab Mittwoch verlagerte sich das Handelsgeschehen dann eine Etage nach oben zur 12.100er-Region. Hierbei rückte der Index näher an die Konsolidierungszone heran, an der die Bullen das Ruder übernehmen sollten.

Dies geschah dann nach folgender Ausgangssituation am Donnerstag:

Hierfür war wieder einmal der Handelsstreit zwischen den USA und China verantwortlich. News seitens des US-Präsidenten Donald Trump weckten neue Hoffnung, dass doch noch eine Einigung herbeigeführt werden kann.

Mit dieser Phantasie im Hintergrund stieg der Index am Freitag nicht nur nachhaltig über die 12.200 - dem Hoch vom Donnerstag -, sondern vollzog einen massiven Squeeze von etwa 350 Punkten. Dabei wurde sogar das Hoch aus September knapp übertroffen, wie folgendes Chartbild aufzeigt:

Die Wochenübersicht der einzelnen DAX-Handelstage präsentiert sich somit, bis auf Dienstag, sehr positiv:

Den vollständigen Artikel lesen ...