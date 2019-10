Beirut/Moskau/Damaskus, 13. Oktober (WNM) - Die Kurdenverwaltung in Nordsyrien hat laut mehreren britischen, russischen und französischen Medien eine Einigung mit der Regierung in Damaskus über eine Stationierung syrischer Truppen nahe der Grenze zur Türkei bekannt gegeben, um die türkische Offensive in Nordsyrien zurückzuschlagen. "Um diese Aggression zu verhindern und sich ihr entgegenzustellen, wurde mit der syrischen Regierung eine Vereinbarung erzielt", teilte die Kurdenverwaltung am Sonntag in einer Erklärung auf Facebook mit. Die Syrer wollen offenbar die Öl-Gebiete im Nordosten und landwirtschaftlich ...

