Der Jahrhundertboom ist vorbei. Die Lage wird ungemütlicher. Wer überleben will, braucht genügend Reserven - und die Lust auf Anarchie.

Mit oder ohne? Für viele Mittelständler ist es die Frage aller Fragen. Bis in den letzten Winkel des Landes hat sich herumgesprochen, dass die herkömmliche Businessuniform ausgedient hat. Jeder will jetzt ein bisschen locker sein, ohne etwas zu riskieren. Das Eintreten in die krawattenfreie Zone gilt als kalkulierbarer Bruch mit den Konventionen.

Das wird leider künftig nicht mehr reichen. An der Spitze der Bewegung zu stehen bedeutet inzwischen, alles zu geben, auch seine rahmengenähten Schuhe. Der Start-up-Chef von heute präsentiert Produkte gerne mal in Socken.

Ein bisschen schwanger ging noch nie, ein bisschen unkonventionell auch nicht mehr. Der Jahrhundertboom ist vorbei. Die Konjunktur flaut ab. Der Gebrauch des Wortes Rezession häuft sich. Und Starökonom Gabriel ...

