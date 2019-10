"Die Frequenzen steigen stetig, aber zu Wartezeiten an den Ladestationen ist es bisher noch nicht gekommen."von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Lohmann, trotz Sanierung der Ostseite konnte Ihre Autobahnraststätte Umsatz und Gewinn steigern. War das hauptsächlich, weil es möglich war, zum Tanken die Autobahnseite zu wechseln? Thomas Lohmann: Den Hauptgrund können wir klar den hervorragenden Zahlen bis zur Schliessung per Ende Oktober 2018 und dem Rekordjahr in unserem Hotel zuschreiben.

Den vollständigen Artikel lesen ...