Jeden Montagmorgen berichtet t3n.de-Chefredakteur Stephan Dörner über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um ein sehr günstiges E-Auto, westliche Konzerne in der Zwickmühle, das neue macOS Catalina, Kündigen ohne Plan B und eine unangenehme Frage im Vorstellungsgespräch. Zuletzt haben uns Nachrichten erschüttert, die weit weg sind von den Themen, die für t3n eine Rolle spielen: ein versuchter Anschlag auf eine Synagoge in Halle, der zu Morden an zufälligen Passanten wurde. Ein US-Präsident Donald Trump, der der Türkei freie Hand lässt gegen die kurdischen Kämpfer, die einst den sogenannten Islamischen Staat erfolgreich bekämpften. Mir hilft es in diesen Zeiten ...

