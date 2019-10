IRW-PRESS: EMX Royalty Corp.: EMX Royalty Corp. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 8. und 9. November 2019

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,

wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse am 8. und 9. November 2019 in München an unserem Stand mit der Nummer 70 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei EMX Royalty Corp. (WKN: A2DU32; ISIN: CA26873J1075) zu informieren.

Wir sehen uns als Royalty-Gesellschaft mit aktivem Managementansatz, die auch vor strategischen Investments nicht zurückschreckt. So haben wir alleine in den letzten Monaten unsere Gebührenbeteiligung bei Corvus Gold inkl. Aktienerwerb weiter ausgebaut und eine Kaufoption an der Ridgeline Minerals über den Verkauf der Goldprojekte Swift und Selena ausgeübt. Mit über 75 Mio. CA$ (Stand 30.6.2019) auf unserem Konto verfügen wir über ausreichende liquide Mittel um weitere Investitionen zu tätigen. Damit sind wir optimal für den neuen Goldzyklus positioniert., so David M. Cole, President & CEO von EMX Royalty Corp.

Die letzten wichtigen Pressemeldungen von EMX Royalty Corp. finden Sie hier:

- EMX Royalty berichtet über Neuigkeiten zu Gold Line Resources und den Royaltys-Konzessionsgebieten Gold Line in Schweden: https://www.irw-press.com/de/news/emx-royalty-berichtet-ueber-neuigk eiten-zu-gold-line-resources-und-den-royaltys-konzessionsgebieten-go ld-line-in-schweden_48999.html?isin=CA26873J1075

- EMX Royalty bietet Ridgeline Minerals Option auf Swift- und Selena-Goldprojekte in Nevada: https://www.irw-press.com/de/news/emx-royalty-bietet-ridgeline-miner als-option-auf-swift-und-selena-goldprojekte-in-nevada_46931.html?is in=CA26873J1075

- EMX Royalty erwirbt weitere Gebührenbeteiligungen in der Bergbauregion Goodpaster und investiert in Aktien von Corvus Gold: https://www.irw-press.com/de/news/emx-royalty-erwirbt-weitere-gebueh renbeteiligungen-in-der-bergbauregion-goodpaster-und-investiert-in-a ktien-von-corvus-gold_46803.html?isin=CA26873J1075

Um kostenlose Eintrittskarten für das Event zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.html

Edelmetallmesse München am 8. und 9. November 2019

Münchner MVG Museum

Ständlerstraße 20

81549 München

Über die Edelmetallmesse:

Die Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.

Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.com

Über EMX:

EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der TSX Venture Exchange und der NYSE American Exchange notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.EMXRoyalty.com.

David M. Cole

President & Chief Executive Officer

Tel: (303) 979-6666

E-Mail: Dave@EMXroyalty.com

Isabel Belger

Investor Relations (Europa)

Tel: +49 178 4909039

E-Mail: IBelger@EMXroyalty.com

