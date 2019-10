Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im vorbörslichen Geschäft etwas schwächer. Nach drei starken Tagen zum Ende der vergangenen Woche herrscht zum Start in die neue vorerst etwas Zurückhaltung. Die noch am Freitagabend verkündete Einigung zwischen den USA und China auf ein Teilabkommen und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...