Die Erwartung an die Nutzentrennung ist hoch: Einerseits muss das Ergebnis der Vereinzelung unter Schonung hochempfindlicher Bauteile sehr gut, wenn nicht sogar perfekt sein, sodass am Ende keine Nacharbeit mehr nötig ist.

Andererseits soll das Trennverfahren sowohl staubfrei und stressarm, als auch schnell und zuverlässig sein. Zudem muss das Verfahren einfach zu bedienen sein und einen geringen Investitions- und Wartungsaufwand erfordern. Hier kommen auch Werkzeuge wie Stanzen, Rollmesser oder Schlagschere zum Einsatz. Diese Werkzeuge und Verfahren üben aber eine große mechanische Beanspruchung auf die Baugruppen aus. Viele Verarbeiter von Leiterplatten, wie etwa Zulieferer in der Automobilindustrie, schreiben bereits den Einsatz stressarmer Trennverfahren vor. Die Verfahren Sägen und Fräsen zeichnen sich als besonders schnell und stressarm aus: Durch eine minimierte mechanische Belastung auf die Leiterplatte beim Trennen werden Fehlerquoten deutlich gesenkt, beziehungsweise weitestgehend eliminiert.

IPTE Factory Automation hat deshalb Nutzentrenner im Programm, die für alle Leiterplatten und Anforderungen die optimale Trennlösung bereithalten. Die Nutzentrenner-Einheiten sind sparsam in der Grundfläche, haben eine sehr hohe Rentabilität und umfassen alle neusten Konzepte der Trenntechnologien: Von oben oder unten, Trennen mit Säge, Fräser oder Laser, um Leiterplatten aus einem Mehrfachnutzen zu separieren. Die Maschinen verfügen über einen gehärteten Stahlrahmen und sind mit einer eigenen Steuerungs- und Diagnose-Einheit mit benutzerfreundlichem Interface ausgestattet. Die Kompatibilität mit anderen Maschinen stellt die plug-and-play-Strategie für Fertigungslinien sicher.

Herausforderungen begegnen

Um dem Trend zunehmender Produktvielfalt bei den Leiterplattentypen gerecht zu werden, wurde der bewährte Nutzentrenner Flexrouter I nun komplett überarbeitet: Der Flexrouter II will Maßstäbe im Depaneling via Fräsen für den mittleren bis hohen Produktionsdurchsatz bei hoher Produkttypenvielfalt setzen. Denn mit der neuen Anwendung "frameless routing" als optionale Funktion wurde vor allem an der Effizienzschraube gedreht. Der Name ist hierbei Programm: Beim "frameless routing", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...