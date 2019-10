Anlässlich des Kabinettsbeschlusses zur Wiedereinführung der Meisterpflicht in verschiedenen Handwerksberufen appelliert der VDIV Deutschland an die Politik, endlich auch den verpflichtenden Sachkundenachweis für Immobilienverwalter einzuführen. "Es ist an der Zeit, sich endlich dem Verbraucherschutz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...