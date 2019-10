Ob Urlaub oder Businesstrip: Wie selbstverständlich reisen wir mit dem Flugzeug durch die ganze Welt. Doch so faszinierend es ist zu fliegen und so recht zügig jeden Winkel der Erde zu erreichen - so schwierig ist auch das Geschäft der Flugzeughersteller, Airlines und Flughafenbetreiber. Und die müssen jetzt besonders aufmerksam sein, sagt Heinrich Großbongardt von Expairtise in Hamburg, einer der profiliertesten Luftfahrtexperten.