Deutsche Rüstungsunternehmen produzieren eher für den Export als für die Bundeswehr, zeigt eine Studie. Die hiesige Rüstungsindustrie orientiert sich am Markt statt an der Politik - anders als in den USA oder Russland.

Deutsche Rüstungsunternehmen bedienen primär den Exportmarkt, lautet das Ergebnis einer aktuellen Studie des Ifo-Instituts. Johannes Blum, Gastdoktorand am Ifo-Zentrum für öffentliche Finanzen und politische Ökonomie, untersuchte den Zusammenhang zwischen Rüstungsproduktion, Rüstungsexporten und Verteidigungsausgaben in verschiedenen Ländern.

Ein Ergebnis: Nationale Rüstungsausgaben und Rüstungsexporte korrelieren positiv mit den Umsätzen der größten Rüstungsunternehmen des entsprechenden Landes. So schreibt Blume, die Schätzergebnisse zeigten, dass ein Anstieg der Verteidigungsausgaben um 1 Prozent einen Anstieg der Umsätze der größten Rüstungsunternehmen eines Landes von bis zu 1,2 Prozent zur Folge habe.

Weiteres Ergebnis: "Die Ausstattung der Bundeswehr spielt für die Rüstungsindustrie ...

