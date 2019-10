Die gesamte moderne Telekommunikation vom Rechenzentrum über den Datenverkehr per Unterseekabel bis zum mobilen Hochgeschwindigkeitsinternet hängt ganz besonders von einer Technologie ab: der optischen Datenübertragung. Kernelemente von optischen Übertragungsnetzen sind neben der Glasfaser die Sender- und Empfängermodule.

Sicherheitsrelevante Bauteile müssen extrem hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit erfüllen. Ein absolut reibungsloser jahrelanger Betrieb muss unter Last sichergestellt werden. Dazu müssen alle Komponenten eine hohe Qualität und Ausfallsicherheit aufweisen. Das beginnt bereits im Entwicklungsprozess: Bereits beim Herstellungsprozess der Wafer werden bis zum funktionsfähigen Device unterschiedliche Varianten aufgebaut, die dann durch beschleunigte Lebensdauertests geschickt werden. So können unvorteilhafte Materialeigenschaften bereits im frühen Stadium ausgeschlossen werden. Rood Microtec hat dazu eine ganze Reihe spezialisierter Tests entwickelt, die VCSEL und Photodioden mit unterschiedlichen Belastungsszenarien auf Langlebigkeit prüfen.

Um die Handhabung der kleinen Chips zu vereinfachen, werden diese typischerweise in Standard-TO (Transistor Outline) -Gehäuse verpackt. Dadurch wird das Handling einfacher, es gibt standardisierte Halter und die Messaufbauten erfordern beim Wechsel auf andere Devices nur geringe Abwandlungen.

Beschleunigte Alterung und Lebensdauertests finden typischerweise in Klimakammern statt, die eine konstante oder zyklische Temperatur sowie die relative Luftfeuchtigkeit einstellen können. Mit geeigneten Parametern und elektrischem Betrieb der Bauelemente können eine ganze Reihe standardisierter Tests durchgeführt werden, die im Folgenden beschrieben werden.

Steuerung und Überwachung der Klimakammern

Alle Kammern und Prozesse bei Rood Microtec werden von selbstgeschriebenen Labview-Programmen überwacht und angesteuert. Bis vor kurzem wurden nur die einfachen Interfaces an den Kammern genutzt, doch eine spezifische Programmierung ermöglicht nun gezielte und komplexe Prozessabläufe, die zum Beispiel unterschiedliche Temperaturrampen fahren oder nach dem Test noch zusätzliche Trocknungsprozeduren in den Feuchtekammern beinhalten. Die gleichzeitige Überwachung des laufenden Tests in derselben Hardware lässt vollautomatische Kopplungen zu. So kann der Test automatisch abgebrochen werden, wenn zu viele Devices ausfallen und auch Kontaktierungsprobleme können sofort identifiziert werden, nicht erst nach Testende.

HTOL-Test

Im HTOL-Test (high temperature operating life) werden VCSEL bei hohen Temperaturen mit maximaler Leistung betrieben, um ein beschleunigtes Altern der Bauelemente zu simulieren. Regelmäßige vollautomatische optische Charakterisierungen geben einen tiefen Einblick in Degradation, Ausfallmechanismen und letztendlich zu erwartende ...

