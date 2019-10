Düsseldorf (ots) -



- Dr. Georg-Peter Kränzlin und Marco Wagner starten im Januar 2020

- Warth & Klein Grant Thornton Rechtsanwaltsgesellschaft wächst Die Warth & Klein Grant Thornton AG baut den Düsseldorfer Standort ihrer Rechtsanwaltsgesellschaft mit einem Team aus zwei Partnern und einer Associate weiter aus.



Mit Dr. Georg-Peter Kränzlin gewinnt Warth & Klein Grant Thornton einen renommierten Gesellschaftsrechtler, der sich insbesondere in den Bereichen Mergers & Acquisitions (M&A), Sanierung und Restrukturierung sowie zu Corporate Governance und Compliance-Themen einen Namen gemacht hat.



Darüber hinaus berät Dr. Kränzlin überwiegend mittelständische Unternehmen in allen rechtlichen Fragestellungen.



Dr. Kränzlin verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung. Vor seiner Zeit als Partner einer großen Wirtschaftskanzlei war er als Vorstand, Aufsichtsrat und Geschäftsführer von teils börsennotierten Unternehmen tätig und kennt die Bedürfnisse und Erwartungen der Mandanten aus erster Hand.



Der Prozessrechtler Marco Wagner hat seinen Schwerpunkt im Bereich Corporate- und Commercial-Litigation. Er besitzt mehrjährige Erfahrung bei der Führung komplexer Organhaftungs- und Gesellschafterstreitigkeiten, sowohl vor staatlichen Gerichten als auch vor Schiedsgerichten. Marco Wagner berät zu allen Fragen des Handels- und Gesellschaftsrechts, zur Organhaftung (D&O) und bei Unternehmenskäufen und -verkäufen.



Dr. Georg-Peter Kränzlin und Marco Wagner nehmen ihre Tätigkeit am 1. Januar 2020 am Standort Düsseldorf auf.



Christiane von Werden ergänzt als Associate das Team der Corporate-Anwälte. Sie hat ihren Beratungsschwerpunkt im Gesellschafts- und Transaktionsrecht.



Die Entwicklung der Warth & Klein Grant Thornton Rechtsanwaltsgesellschaft zählt zu den wichtigen Zielen der Wachstumsstrategie 2025 von Warth & Klein Grant Thornton.



Zufrieden mit dem neuen Spitzenteam zeigt sich deshalb auch der Geschäftsführer der Rechtsanwaltsgesellschaft, Dr. Stefan Kusterer: "Der Wechsel von Top-Anwälten zu uns unterstreicht die Attraktivität und zukunftsorientierte Ausrichtung unserer Rechtsanwaltsgesellschaft. Nach dem erfolgreichen Zusammenschluss mit der Nachmann Rechtsanwaltsgesellschaft in München im Jahr 2018 stärken wir jetzt auch in Düsseldorf unsere breite juristische Expertise."



Über Warth & Klein Grant Thornton:



Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größten deutschen Wirtschaftsprüfungs-gesellschaften. Über 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen an zehn Standorten in Deutschland neben börsennotierten Unternehmen den großen Mittelstand. Traditionelle Schwerpunkte der Arbeit der Gesellschaft sind Audit & Assurance, Tax, Legal, Private Finance, Corporate Finance & Advisory Services sowie Business Process Solutions.



Die Gesellschaft berät weltweit im Netzwerk von Grant Thornton mit rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 700 Standorten in über 135 Ländern.



