Getränkehändler Kastner hat sein Geschäft für den Umweltschutz riskiert und Einwegflaschen aus dem Sortiment verbannt. Im Interview spricht er über die Auswirkungen auf sein Unternehmen und Reformängste in der Branche.

Hans-Peter Kastner hat "die Schnauze voll von Plastik": In einem offenen Brief rief er Mitte des Jahres dazu auf, mit Mehrwegalternativen im Getränkehandel den Umweltschutz voranzutreiben. Statt des von ihm erwarteten Shitstorms erhielt er eine Flut positiver Rückmeldungen. Daraufhin nahm der Chef des Stuttgarter Familienbetriebs in Einwegverpackungen abgefüllte Getränke einfach aus dem Sortiment und riskierte damit seine Existenz. Seit dem kompletten Einweg-Boykott sind nun mehr als zwei Monate vergangen und der Getränkehändler zieht Bilanz.

WirtschaftsWoche: Sie haben im Juli dazu aufgerufen, keine Plastikflaschen und Dosen mehr in Ihrem Getränkehandel zu kaufen. Hat das etwas am Konsumverhalten der Kunden geändert?Hans-Peter Kastner: Leider hat sich das Kaufverhalten der Kunden nicht wirklich geändert. Wir haben in der Zwischenzeit schon wieder ungefähr 8500 Flaschen zurückbekommen, weil wir das Leergut bis 30. September weiter angenommen haben. Seit 1. August haben wir allerdings keine Einwegflaschen und Dosen mehr im Sortiment.

Hat diese Umstellung gut funktioniert?Es war teilweise aufwändig, entsprechend verpackte Produkte zu finden. Gerade Energydrinks und isotonische Getränke werden fast nur in Einwegverpackungen abgefüllt. Aber wir konnten unser Sortiment bis auf zwei oder drei Prozent auf Mehrwegglas umstellen, das schon vorher einen Großteil unseres Angebots ausgemacht hat. Von Seiten der Lieferanten gab es dabei keine Probleme - wir haben weder Lieferengpässe noch sonstige Schwierigkeiten. Den Gewichtsnachteil versuchen wir durch kleinere Verpackungseinheiten und geringere Füllmengen auszugleichen.

Sie haben im Juli berechnet, dass in Einwegplastik verpackte Produkte derzeit einen Umsatzanteil von 30 Prozent Ihres Getränkehandels ausmachen. Wie wirkt sich der Plastikboykott auf das Geschäft aus?Wir haben definitiv Kunden verloren, weil sie eben darauf bestehen, ihre Getränke in der Einwegflasche zu kaufen. Aber wir haben auch neue dazu gewonnen, die uns darin unterstützen wollen, nachhaltiger und umweltfreundlicher zu arbeiten. Insgesamt sind die meisten Kunden auf Mehrwegflaschen umgestiegen. Dennoch haben wir seit der Umstellung einen Umsatzverlust von drei bis vier Prozent.

Wie waren die Reaktionen der Kunden auf die Verbannung von Einwegflaschen aus Ihrem Laden?Das Thema Verpackung und Plastik ist bei allen Kunden in den letzten Wochen vermehrt aufgegriffen worden. Man kann fast schon von einer Kampagne sprechen. Es wird mehr darüber gesprochen und die Leute scheinen sich Gedanken zu machen. Seitdem kommen auch sehr viele Fragen. Häufig ist dabei die Pfandkennzeichnung ein Thema. Viele Hersteller drucken ein Einweg-Pfandsiegel auf ihre Produkte und die Verbraucher denken dann, es handele sich um eine Mehrwegflasche. Aus Sicht des Kunden ist das verständlich: Er kauft eine Kiste, hinterlegt das Pfand und bringt die Kiste wieder ...

